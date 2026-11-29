Prima della gara contro l'Inter Primavera, l'allenatore del Sassuolo Cristian Serpini parla ai microfoni di Sportitalia: "Cosa mi aspetto dalla squadra? Incontriamo la prima della classe e quindi dobbiamo fare la partita perfetta per raccogliere qualche punto. Mi aspetto passi in avanti nel percorso che vogliamo fare, sarà una bella partita e cercheremo di onorarla".
A che punto è il percorso con la squadra? Quanti margini di crescita ci sono?
"Non siamo mai contenti di dove siamo. Stiamo facendo passi avanti, dobbiamo continuare a crescere. Il percorso è interessante, ci sono ragazzi che daranno grandi soddisfazioni. La voglia di lavorare non deve sparire mai".
D'Aversa ha sottolineato come i giovani si trovino bene in prima squadra, quanto è bello lavorare così? E vede giovani già pronti?
"Questa sinergia è piacevole, ringrazio il mister per la collaborazione. Ringrazio i giovani per come scendono in campo con umiltà, ci sono profili interessanti ma se saranno pronti lo deciderà D'Aversa".
Che livello ha trovato in questa Primavera?
"C'è un equilibrio che mi ha stupito, è pazzesco. È un campionato bello ed equilibrato, lottato fino alla fine e senza partite scontate. E si vedono profili interessanti".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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