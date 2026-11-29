Il Corriere dello Sport si allinea nel premiare in blocco l'Inter, come logico dopo una vittoria per 4-0 sul Genoa. I voti più alti arrivano per Marcus Thuram e per Ivan Provedel, salvifico prima che i nerazzurri straripino. Valutazione più alta per Yann Bisseck rispetto alla Gazzetta dello Sport.

Il dettaglio.

Chivu (all.) 7 - In Serie A la sua squadra al Meazza sa solo vincere. Il secondo successo in pochi giorni cancella l’amarezza per il pari di Bergamo.

Provedel 7,5 - La chance dal primo minuto era in calendario a prescindere dall’indisponibilità di Martinez. Ripaga la fiducia di Chivu con le due grandi parate su Osmajic.

Bisseck 6,5 - Illuminante il lancio che squarcia il velo della retroguardia avversaria sul 2-0.

Akanji 6 - Osmajic è cliente scomodo per il momento di forma che sta attraversando. Finisce da braccetto con l’ingresso di Stones.

Carlos Augusto 6,5 - Fa tremare il palo del Genoa addirittura di destro. Si conferma una garanzia assoluta.

Stones (14 ‘st) 6 - Si rivede in campo dopo due mesi e mezzo.

Diouf 7 - Chivu lo toglie dalla naftalina e il francese torna a sgasare sulla destra sfornando subito l’assist per Lautaro. Fa venire il mal di testa a Mitaj.

Barella 7,5 - I giri nel motore sono giusti e giganteggia in mezzo in entrambe le fasi. Per i compagni è un riferimento costante.

Zielinski (14 ‘st) 6,5 - Il suo recupero è un’ottima notizia per Chivu. Si concede mezz’ora di accademia.

Sucic 7 - Confermato in cabina di regia, sembra aver imparato anche a ricorrere all’occorrenza alle maniere forti per fermare le avanzate avversarie. Ci ha preso gusto a segnare dal dischetto.

Jones 6,5 - Finalmente in campo dal primo minuto davanti al suo pubblico. Determinante nella pressione a tutto campo: da un suo recupero parte l’azione del primo gol.

Dimarco 6,5 - Ha vita facile perché il Genoa rinuncia praticamente ad attaccare da quel lato e gli dà modo di essere sempre proiettato in avanti. Luis Henrique (37’ st) sv

Thuram 7,5 - Gli bastano due squilli. Al tramonto di un primo tempo in sordina mette fuori causa Bijlow con un diagonale che finisce lento e beffardo in buca d’angolo. Bissa con una carambola innescata da un rinvio sciagurato di Ehizibue. Lavelli (37’ st) sv

L. Martinez 7 - Al ritorno da titolare ci pensa lui a togliere il tappo alla partita. La sblocca con il secondo sigillo in tre giorni approfittando dell’assist di Diouf.

P. Esposito (14 st) 6 - Staffetta col capitano quando la gara è già abbondantemente indirizzata.