Nel corso del Word Legends Padel Tour di Dubai, Fernando Llorente, ex attaccante di Juventus e Napoli intercettato dai microfoni di Sky Sport, ha pubblicamente elogiato le qualità di Pio Esposito: "Esposito mi piace tanto perché è forte fisicamente ma si muove molto bene e ha qualità con la palla tra i piedi. Crescerà ancora tantissimo con la fiducia".