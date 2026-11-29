Nel corso del Word Legends Padel Tour di Dubai, Fernando Llorente, ex attaccante di Juventus e Napoli intercettato dai microfoni di Sky Sport, ha pubblicamente elogiato le qualità di Pio Esposito: "Esposito mi piace tanto perché è forte fisicamente ma si muove molto bene e ha qualità con la palla tra i piedi. Crescerà ancora tantissimo con la fiducia".
Sezione: News / Data: Dom 29 novembre 2026 alle 18:10
Autore: Carlo Alberto Gamba
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Domenica 29 nov
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