Protagonista del podcast di Disney+ 'Stick To Football', condotto da Jamie Carragher e Gary Neville, Ronaldo ha raccontato alcuni momenti della sua carriera, tra i quali anche il passaggio nell'estate del 1997 dal Barcellona all'Inter: "Il Barça mi comprò per 20 milioni, ma ne incassai una bella fetta. Lì guadagnavo 2 milioni l’anno e l’Inter me ne offrì 8. Così decisi di andarci”.

Il Fenomeno si è anche soffermato sulle differenze attuali tra l'Argentina e il Brasile, manifestando il proprio rammarico per il gap emerso negli ultimi anni a favore dell'Albiceleste: “L’Argentina lotta più di noi ed è doloroso. Hanno vinto il Mondiale nel 2022 e hanno giocato la finale quest’anno. Per noi è un disastro, ma li ammiro. Sono dei lottatori e dovremmo lottare così anche noi, ma non lo facciamo”.