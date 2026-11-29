Chi raccoglierà l'eredità di Lionel Messi in Nazionale? In Argentina è già aperto il dibattito su chi indosserà la maglia numero 10 dell'Albiceleste dopo il ritiro della Pulce. Tra i principali candidati figura Nico Paz, uno dei talenti più promettenti del calcio argentino e protagonista in Serie A con il Como. C'è però chi suggerisce una soluzione diversa.

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Giampaolo Pazzini ha indicato in Lautaro Martinez il candidato ideale per raccogliere la pesante eredità di Messi. Secondo l'ex attaccante nerazzurro, le differenti caratteristiche tecniche del capitano dell'Inter contribuirebbero a scongiurare inevitabili e ingombranti paragoni. "Io la darei a Lautaro - ha assicurato - perché Lautaro è un giocatore diverso da Messi, nessuno si azzarderebbe a fare dei paragoni con la maglia 10. Nico Paz e Mastantuono sarebbero sempre visti come i successori di Messi, che sinceramente è veramente complicato, e quindi la scelta di Lautaro sarebbe una buona cosa".