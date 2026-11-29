L’Inter si gode il successo casalingo contro il Genoa in attesa di affrontare nuovamente la squadra di De Rossi in Coppa Italia. Matteo Barzaghi a Sky Sport ha fatto notare come siano ottimi i numeri in avanti: “L’attacco dell'Inter viaggia, è forte, c'è Thuram, Lautaro, anche Pio Esposito che non si può considerare una riserva, è un co-titolare. Verrà un momento non semplice per Chivu, sarà dura lasciarne fuori uno quando saranno tutti e tre al 100%. 8 gol Thuram, 8 Lautaro e 7 Pio Esposito. Thuram riposerà contro il Genoa, probabilmente toccherà a Lautaro-Pio”.

La difesa ritrova solidità

La riflessione del giornalista però non tocca solo il reparto offensivo: “La buona notizia di ieri è la difesa che per due volte di fila ha portato a casa un clean sheet. Bisogna tornare indietro agli anni '60 per vedere una squadra subire così tanti gol nelle prime giornate e poi vincere lo Scudetto. Se continuerà così, l'Inter avrà quei numeri che permettono di vincere il campionato”.