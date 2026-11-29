In occasione del Word Legends Padel Tour di Dubai, l'ex attaccante Luca Toni - intercettato dai microfoni di Sky Sport - ha nuovamente parlato del suo "erede" Pio Esposito, sempre più protagonista con la maglia dell'Inter: "Son contento perché grazie a lui torneranno di moda questi centravanti che stanno andando a perdersi. Sono contento, è un ragazzo eccezionale. Davanti a sé ha due maestri come Lautaro Martinez e Thuram. Deve solo star tranquillo e si toglierà tante soddisfazioni".