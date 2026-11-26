Una serata iniziata nel migliore dei modi e conclusa con una grande delusione per Lorenzo Pirola. Il difensore dell'Olympiacos, cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, aveva festeggiato quello che sembrava essere il suo primo gol europeo, prima che la UEFA attribuisse la rete del momentaneo vantaggio greco a un'autorete di Mike Maignan. A rendere ancora più amara la serata è stata la rimonta del Milan, capace di ribaltare lo 0-2 e imporsi per 4-2 sul campo del Pireo.

Al termine dell'incontro, il centrale classe 2002 ha espresso tutto il proprio rammarico per una partita che l'Olympiacos sembrava avere sotto controllo. "Era una partita importante per me e per la squadra. Peccato per come è andata perché avevamo fatto 60 minuti ottimi e il Milan con la qualità che ha davanti ci ha fatto male".

Il difensore ha poi analizzato gli errori commessi dalla formazione greca, sottolineando come alcune disattenzioni abbiano favorito la rimonta rossonera. "Abbiamo preso un primo gol evitabile, eravamo abbastanza in gestione e anche sugli altri potevamo stare attenti". Pirola ritiene comunque troppo severo il risultato finale: "Per quello che si è visto in campo 4 sono eccessivi".