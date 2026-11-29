Ieri sera ha ricevuto un regalo speciale: nel finale della partita contro il Genoa, Yann Bisseck ha avuto la fascia da titolare da Lautaro Martinez. Momento particolare per il difensore tedesco, che quest'oggi compie 26 anni e riceve gli auguri da parte del club nerazzurro con una nota sul sito ufficiale dove si sottolinea: "Yann è diventato importante per un'Inter capace di vincere e divertire: difensore duttile, capace di giocare in ogni posizione della linea arretrata, Bisseck ha saputo incidere con forza nel gioco e nei risultati dei nerazzurri, grazie a una grande abilità in proiezione offensiva e alla grinta dimostrata in fase difensiva. A Milano Bisseck ha vinto quattro trofei da protagonista, i primi della sua carriera: al suo primo anno ha conquistato la Supercoppa Italiana e lo Scudetto della Seconda Stella, mentre nella scorsa stagione ha potuto festeggiare con i compagni lo storico Double nerazzurro formato dal 21° Tricolore e dalla Decima Coppa Italia".

Nel mentre, sul suo profilo Instagram, Bisseck, col suo consueto stile, invita tutti alla festa: "Come dodicesimo capitano concedo a tutti il ​​permesso di festeggiare il mio compleanno insieme a me".