Antionette Oyedupe "Toni" Payne, attaccante dell'Inter Women arrivata in nerazzurro nell'estate 2026, ha rilasciato un'intervista al MatchDay Programme nerazzurro.

"Il primo campo dove ho giocato si trova nella mia città, in Alabama: ho iniziato a giocare a 5 anni, la mia famiglia è appassionata di calcio. Ho capito che sarei diventata davvero una calciatrice quando ho iniziato l'università a 18 anni, poi ho avuto la fortuna di giocare in Europa. Mi ricordo il mio esordio da professionista con l'Ajax: sono arrivata nel finale di stagione e ho giocato 15' nella finale di Coppa nazionale vinta nel 2017", ricorda.

"La prima vittoria significativa della mia carriera è stata nel Gran Derbi con il Siviglia contro il Betis, da sempre una partita molto sentita. Quella a cui sono più affezionata però è un successo con la Nigeria al Mondiale 2023 contro l'Australia padrona di casa: abbiamo vinto 3-2 in uno stadio pieno, è stato incredibile e in generale ricordo con piacere tutto il torneo, dove siamo arrivate agli ottavi - continua -. Da piccola mi ispiravo a Marta, la calciatrice brasiliana: una leggenda per il nostro sport. Le persone che mi hanno aiutato di più in carriera sono Luca Deza, mia grande amica con cui ho giocato al Siviglia e mia sorella Nicole. Entrambe hanno superato un grave infortunio al ginocchio: vederle recuperare e tornare in campo è stato d'ispirazione. Il mio giocatore preferito della storia dell'Inter è Obafemi Martins, nigeriano come me: spero di poter lasciare un segno importante in nerazzurro, esattamente come lui".