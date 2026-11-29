Anche il Corriere dello Sport esprime le sue riserve sulla direzione di gara di Giovanni Ayroldi di ieri sera in Inter-Genoa, anche se alla fine dà voto 6 all'arbitro di Molfetta. Secondo il quotidiano, c'è qualcosa da rivedere "sia dal punto di vista tecnico (a volte la soglia è risultata davvero eccessivamente alta, poi l’ha aggiustata nella ripresa) che disciplinare (rischia tanto Nicolò Barella dopo il giallo ricevuto). Tutto però gira attorno al rigore assegnato all’Inter: l’impressione è che live sia una cosa chiara, dal replay invece non così deciso. Chissà cosa dirà Daniele Orsato (senza neanche Open VAR, il livello di trasparenza è pari al parabrezza di una jeep in un rally fuoristrada durante un nubifragio)".



Rigore col dubbio

Partiamo da qui: Barella entra in area di rigore del Genoa e viene affrontato da Otoa: lo spostamento del corpo del difensore rossoblù è in ritardo, ma dal replay l’impressione è che sia Barella a finire col,piede destro sull’avversario. Insomma, un rigore in controtendenza rispetto al metro (applicato anche da Ayroldi) voluto da Orsato.

Fuorigioco

Avrà inciso -anche -il gol annullato a Dimarco: sul passaggio di Lautaro, è appena oltre Vasquez, in campo la rete viene convalidata, il VAR (meglio, il SAOT) scova i millimetri fra i due giocatori.

Nessun rigore

Entrata in scivolata di Vasquez su Jones, intervento rischioso ma colpisce solo il pallone, non c’è penalty.



VAR: Meraviglia 6,5