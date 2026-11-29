Allo stadio Puttilli vince unicamente la noia. In una partita mai spettacolare e con pochissime occasioni da ambo le parti, l'Inter U23 e i padroni di casa del Barletta si spartiscono la posta in palio e chiudono questo incontro di Serie C sullo 0-0. Complice il campo pesante, la partita non decolla mai e, alla fine, regala l'esito più equo possibile. Rimpianto per i nerazzurri che, nel finale, sprecano probabilmente l'unica occasione nitida della gara con un colpo di testa sbilenco di Stante. Punto comunque prezioso per i ragazzi di Vecchi su un campo ostico e contro un avversario in forma.

BARLETTA (4-4-2): 22 Figliola; 79 Coccia, 5 Rossoni, 4 Bizzotto, 77 Marini; 10 Partipilo (82 Djankpata 86'), 44 Piarulli, 16 Franco, 7 Laringe (75 Della Rocca 78'); 9 Ferrante (11 Ongaro 67'), 19 Da Silva.

A disposizione: 1 Matosevic, 6 Manetta, 8 Malfitano, 27 Giardino, 33 Domanico, 80 Adragna.

Allenatore: Massimo Paci.

INTER U23 (3-4-2-1): 1 Melgrati; 80 Garonetti (15 Stante 82'), 19 Prestia, 86 Jakirovic; 27 Aidoo (78 Milani 82'), 14 Bovo (8 Fiordilino 70'), 7 Kaczmarski (29 Mancuso 76'), 3 Marello; 30 Mosconi (10 Agbonifo 76'), 6 Charlys; 99 Fumagalli.

A disposizione: 42 Lleshi, 95 Raimondi, 2 Avitabile, 5 Tosto, 16 Venturini, 20 Matarrese, 24 Re Cecconi.

Allenatore: Stefano Vecchi.

Marcatori: nessuno.

Ammoniti: 25' Piarulli (B), 52' Kaczmarski (I), 89' Rossoni (B).

Arbitro: Stefano Striamo (sezione arbitrale di Salerno).

Assistenti: Pignatelli-Petrov.

IV Uomo: Mirabella.

Operatore FVS: Andreano.

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14.35 - FINISCE QUI! Reti bianche a Barletta.

90+3' - FVS richiesta dai padroni di casa per presunto tocco di mano di Prestia in area: nessuna irregolarità ravvisata.

90+1' - CHE OCCASIONE PER STANTE! Sulla battuta di Marello, il centrale di difesa arriva coi tempi giusti, impatta di testa ma appoggia incredibilmente sul fondo.

90' - Iniziano i 5' di recupero.

88' - Rossoni spende il fallo - e il giallo - su Mancuso che gli sfugge come un furetto e guadagna una punizione da posizione laterale ma invitante. Il FVS conferma come il fallo fosse avvenuto fuori area.

85' - Altro cambio per i pugliesi: Djankpata sostituisce Partipilo.

84' - Charlys raccoglie una corta respinta della difesa barlettana e scarica un destro potentissimo ma che finisce lontano dallo specchio.

82' - Ultimi due cambi per gli ospiti: fuori Aidoo e Garonetti e dentro Milani e Stante.

80' - Gran risposta in calcio d'angolo di Melgrati sul sinistro potente di Ongaro: gioco fermo a causa di una spinta precedente ai danni di Prestia.

77' - Cambio per i pugliesi: fuori Laringe e dentro Della Rocca.

76' - Inizia l'ultimo quarto d'ora della partita.

75' - Doppio cambio per i nerazzurri: fuori Kaczmarski e Mosconi e dentro Agbonifo e Mancuso.

70' - Primo cambio per gli ospiti: fuori Bovo e dentro Fiordilino.

69' - Zampata del neo-entrato Ongaro che fulmina Melgrati ma vede strozzarsi l'urlo di gioia in gola per via di una posizione irregolare.

66' - Primo cambio del Barletta: fuori Ferrante e dentro Ongaro.

63' - UN TENTATIVO PER PARTE NELLA STESSA AZIONE! Colpo di tacco di Fumagalli su cross rasoterra di Aidoo neutralizzato da Figliola, il quale innesca il contropiede dei pugliesi che permettono a Ferrante di calciare verso la porta ma senza inquadrare lo specchio.

59' - FUMAGALLI GRAZIE IL BARLETTA! Grave errore in impostazione di Figliola che sbaglia il passaggio servendo Mosconi, il quale serve il compagno di reparto che, ingannato dal rimbalzo, perde il tempo per concludere e fa rientrare la difesa.

52' - Kaczmarski si disinteressa del pallone e viene ammonito per una netta trattenuta ai danni di Laringe: giallo pesante perché il polacco era diffidato e salterà il big match contro il Bari.

46' - Dai e vai tra Ferrante e Partipilo con quest'ultimo che di prima fa girare il sinistro senza sorprendere Melgrati.

13.41 - INIZIA IL SECONDO TEMPO!

13.37 - Squadre che scendono in campo per il secondo tempo.

13.23 - FINE PRIMO TEMPO! Persite il pareggio a Barletta.

45' - FVS richiesto dai nerazzurri per un presunto contatto falloso del portiere Figliola ai danni di Jakirovic: l'arbitro, consultate le immagini, fischia fallo a favore dei padroni di casa per fuorigioco del calciatore croato.

45' - Un solo minuto di recupero.

36' - Partipilo prova a colpire da fuori area pur avendo poca coordinazione: pallone alto sopra la traversa.

28' - MELGRATI CI METTE I GUANTONI! Tiro rasoterra dalla distanza di Da Silva deviato sul palo dal portiere interista.

24' - Il primo ammonito della sfida è Perulli, colpevole di un intervento da dietro ai danni di Mosconi.

19' - DOPPIA OCCASIONE INTER U23! Due mal posizionamenti della difesa pugliese mandano in porta prima Fumagalli e poi Mosconi: in entrambe le occasioni, i nerazzurri non ne approfittano.

13' - Da Silva anticipa Aidoo con un tocco di suola e va vicino al primo palo: pallone di poco a lato.

4' - Il primo tentativo della sfida porta la firma di Charlys, il quale colpisce al volo di sinistro da fuori area dopo una respinta corta della difesa pugliese che però mura la conclusione del brasiliano.

12.34 - FISCHIO D'INIZIO A BARLETTA!

12.25 - Squadre pronte a scendere in campo: manca pochissimo al fischio d'inizio.

Seconda trasferta di fila in Puglia per l'Inter U23 a pochi giorni di distanza dal pesante tonfo incassato per mano dell'Audace Cerignola. La squadra interista avrà il compito di dimenticare in fretta una brutta caduta che non deve assolutamente compromettere l'ottimo percorso messo a segno sin qui. La compagine barlettana si presenta a questa 16ª giornata di Serie C forte di quattro risultati utili consecutivi (due vittorie e due pareggi, ndr), dato che rende la compagine di Paci un avversario assolutamente da non sottovalutare. I giovani nerazzurri, dal canto loro, dovranno sfruttare le proprie qualità tecniche per portare a casa un risultato che garantisca la permanenza in zona playoff.