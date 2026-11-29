La Carrarese batte 3-1 la Juve Stabia e conquista la sua terza vittoria consecutiva. Bottino niente male per la squadra toscana, il cui capitano Nicolas Schiavi, parlando in conferenza stampa dopo l'incontro dello stadio Dei Marmi, ha speso parole di elogio per il blocco dei giovani gialloblu, tra i quali, lo ricordiamo, è presente anche Luka Topalovic, arrivato in estate in prestito dall'Inter: "Ci sono tanti calciatori fortissimi che possono diventare da Serie A, ne sono sicuro. Io glielo auguro, ma credo che tanti di questi ragazzi arriveranno a giocare in Serie A”.