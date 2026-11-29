L'indiscrezione lanciata ieri dal direttore Ivan Zazzaroni durante 'Deejay Football Club' viene ovviamente rilanciata dall'edizione odierna del Corriere dello Sport: l'Inter è tornata a fare più di un pensiero su Mario Hermoso, difensore in scadenza di contratto con la Roma. Un ritorno di fiamma, visto che, come ricorda il quotidiano, già due anni fa si pensò a prelevare l'iberico dall'Atletico Madrid salvo poi dirottare i propri sforzi su Tomas Palacios che però in Italia non ha convinto ma una volta tornato in Argentina pare aver ritrovato la sua dimensione, col River Plate che potrebbe provare a prenderlo a gennaio: "rimane da capire se l’Estudiantes deciderà a stretto giro di esercitare il diritto di riscatto dall’Inter per circa 6,5 milioni: a quel punto potrà sia trattenerlo definitivamente che pensare magari di cederlo a una cifra più alta. Il suo procuratore, lo stesso di Lautaro Martinez, sta lavorando per garantirgli un futuro stabile altrove".

L'insidia è la voglia di rinnovo della Roma

Nel mentre, Hermoso si è affermato come uno dei migliori difensori della rosa grazie al grande lavoro di Gian Piero Gasperini, dopo i problemi d’ambientamento del primo anno e la mancanza di fiducia che aveva avvertito anche durante il prestito al Bayer Leverkusen. "L’exploit potrebbe convincere i campioni d’Italia a trascurare ora il dato anagrafico pur di rimediare alla mancanza di alcune caratteristiche nel reparto arretrato, come l'esperienza internazionale e la leadership". I giallorossi però pensano con decisione al rinnovo del contratto, magari abbassando la parte fissa rispetto ai 3,5 circa attuali e irrobustendo i bonus. Una situazione che potrebbe tradursi in un complicato braccio di ferro per Beppe Marotta.