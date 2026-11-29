Nell'analizzare la vittoria di ieri per 4-0 contro il Genoa, Tuttosport mette in risalto i pregi, ma anche le pecche emerse ancora una volta, nella squadra nerazzurra: "Sarebbe arduo - alla luce della facilità con cui l’Inter ha segnato tre gol soltanto nel primo tempo - sostenere che la gara avrebbe avuto un altro film qualora il Genoa fosse passato in vantaggio, quanto accaduto però conferma come là in mezzo sarebbe servito un vero erede di Acerbi (Cristian Romero, che era in uscita dal Tottenham e a Milano sarebbe venuto di corsa: ma Chivu gli ha preferito Curtis Jones), ovvero un marcatore, capace di anestetizzare sul nascere i problemi arrivati grazie a un “centravantone” come Osmajic. Ieri comunque ci ha pensato Provedel a sistemare i problemi. Questi avrebbe probabilmente giocato anche senza l’infortunio di Pepo Martinez (out per i postumi di una contusione alla coscia presa mercoledì con lo Stoccarda in Champions) anche se la gestione dell’ex portiere della Lazio a opera di Chivu lascia un po’ perplessi, considerato che in estate era stato garantito all’entourage di Provedel che i due portieri sarebbero partiti alla pari (per questo, nonostante altre offerte, il ragazzo ha scelto l’Inter), invece l’allenatore ha sconfessato le promesse fatte dai dirigenti, consegnando a Martinez i gradi di titolare e andando avanti con quell’idea nonostante più di una prestazione negativa dello spagnolo".

Provedel era uno dei cinque giocatori cambiati dall’allenatore rispetto allo Stoccarda, addirittura sette da Bergamo, il che, secondo il quotidiano, "dimostra come a Chivu sia stata consegnata da Marotta, Ausilio e Baccin una rosa in grado di arrivare in fondo in ogni competizione, compresa la Coppa Italia che vedrà l’Inter di nuovo in campo martedì sempre a San Siro e sempre contro il Genoa".