Negli ultimi giorni il nome di Mario Hermoso è stato accostato all'Inter come possibile opportunità di mercato a parametro zero. Il difensore spagnolo è in scadenza di contratto con la Roma e le incertezze legate al suo futuro avevano alimentato le indiscrezioni su un possibile approdo in nerazzurro. Un profilo interessante sulla carta per caratteristiche tecniche, esperienza internazionale e duttilità tattica, considerata anche la capacità dell'ex Atletico Madrid di esprimersi in una difesa a tre. Il futuro del giocatore, tuttavia, sembra destinato a essere ancora nella Capitale.

Intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto chiarezza sulla situazione contrattuale del difensore, smentendo il presunto interesse dei nerazzurri e annunciando l'imminente rinnovo con la società giallorossa. "Hermoso è una delle 'rivelazioni' di questa Roma, in Champions e in campionato. Sta facendo benissimo, la Roma lo aveva preso addirittura a settembre, sul gong, da svincolato. Si sta parlando tanto di Inter ma in realtà non ci risulta, anzi come ha detto Fabrizio Romano, Hermoso è ad un passo dal rinnovo con la Roma, rinnoverà con la Roma e le firme sono attese a breve".