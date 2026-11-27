Il Bari torna a giocare nell'Italia settentrionale in occasione della sfida del prossimo 5 dicembre alle 14.30 contro l'Inter Under 23 al Breda di Sesto San Giovanni. Il club biancorosso ha comunicato che saranno 1.323 i biglietti disponibili nel settore Distinti Ospiti, al prezzo di 18 euro più diritti di prevendita; presumibile un'ottima risposta soprattutto dai baresi residenti al Nord. I tagliandi potranno essere acquistati attraverso il circuito VivaTicket, sia online sia presso i punti vendita autorizzati, fino alle ore 19:00 di venerdì 4 dicembre.