L’Inter sta affrontando le ultime partite con una situazione non facilissima per quel che riguarda la posizione davanti alla difesa. Il titolare, Hakan Calhanoglu, è indisponibile per infortunio, colui che spesso viene utilizzato al suo posto, Piotr Zielinski, è alle prese con alcuni fastidi alla pianta del piede, mentre Chivu sta decidendo di non schierare ancora in pianta stabile Aleksandar Stankovic. Nelle ultime 3 partite, in regia ha brillato Petar Sucic, che regista non è. Il tecnico rumeno lo ha elogiato per come ha interpretato il ruolo e potrebbe impiegarlo in quel ruolo anche in futuro.

Calhanoglu e i tanti giorni ai box

La Gazzetta dello Sport, infatti, sottolinea come il rendimento dell’ex Dinamo Zagabria possa offrire all’Inter una soluzione anche in prospettiva. Il rinnovo di Calhanoglu, il cui contratto scade il prossimo 30 giugno, resta una priorità per il club; al tempo stesso, le assenze del centrocampista invitano a riflettere sulla sua tenuta fisica. L’ex Milan è rimasto ai box per 140 giorni nell’ultimo anno: un dato da considerare nelle valutazioni sul futuro del centrocampo nerazzurro.