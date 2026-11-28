Cristian Chivu si presenta in conferenza stampa cominciando parlando di Lautaro Martinez: "E' un leader, il nostro capitano. Ha raggiunto una certa maturità. ha fame, ambizione, voglia di far crescere anche i giovani che ha accanto. Ci fa solo piacere avere un giocatore del genere con noi che ci dà tanto".
Diouf è stato straripante: lo dovremo vedere anche in partite in cui ci sarà da soffrire?
"Sta migliorando, è più attento difensivamente, ma bisogna sempre tenere presente un po' di equilibrio. Nelle prime giornate soffriva la palla alle spalle perché non sapwva leggerla, aveva un posizionamento diverso. Ma gli ha fatto bene giocare tante partite, andare in Nazionale. Ha margini di miglioramento ma siamo contenti del suo lavoro a destra. Lo abbiamo spostato anche a sinistra come ha fatto Zidane. La partita era già chiusa, ha fatto vedere poco ma è una soluzione in più che abbiamo, ci mancavano certe caratteristiche in fase offensiva e sappiamo che deve migliorare tanto soprattutto quando siamo in attesa e non c'è da fare pressione. Oggi l'ho visto fare una diagonale importante, sta migliorando anche da quel punto di vista".
Che sosta è stata quella di Thuram?
"Parlerei anche del pre sosta, le ha fatte tutte nonostante sia andato in campo anche in condizione non ottimale. Ha messo la faccia, ha tirato su la leadership, ha capito il momento, che ci fosse bisogno di lui, che alzasse il livello divertendosi anche. E si è preso una grossa responsabilità che la squadra ha apprezzato e i frutti dei lavoro si vedono. Lui in campo trascina. Ma siamo anche contenti di Pio, di quello che ha fatto in quel periodo, di aver ritrovarto Lautaro e di ritrovare Bonny. Ci tiene tanto a rappresentare la Francia Marcus, la qualità che ha, le ambizioni. Ha dato tanto alla Francia e sta lottando con giocatori di qualità e siamo felici per lui. E se tutto andrà bene sarà sempre presente se continua a fare bene".
Martedì potrebbe essere il momento di Stankovic, ci potrebbero essre rotazioni?
"La coppa Italia non è mai sperimentale, vogliamo rivincerla anche quest'anno. E' la competizione dove si giocano meno partite per provare a vincerla, solo quattro, nessuno la sottovaluta. Se Stankovic gioca è perché crediamo in quello che può dare, abbiamo fiducia nelle sue qualità e crediamo nella competizione. Vorrà entrare come tutti per passare il turno, la coppa è un nostro obiettivo. Probabilmente giocherà, questo posso dirlo. Se lo merita e farà una grande partita".
Sucic e Jones, che valutazioni dà?
"Sucic mi è piaciuto molto anche mercoledì per come ha gestito spazi e tempi. Oggi ancora di più nel secondo tempo si è lasciato andare e ha fatto vedere cose impressionanti. E' ancora giovane, ha qualità e margini di miglioramento, ha voglia di essere ancora determinante e siamo felici di quello che fa, può fare il play, la mezzala, il trequartista. Curtis rientrava da un infortunio ed era il momento di metterlo in campo e farlo crescere in condizione perchéé qualità ne ha. Deve migliorare la fase difensiva, la posizione in campo e capire dove e quando fare determinate pressioni anche quando l'avversario ruota da tre a quattro e i suoi compirti. Stiamo lavorando con lui nei video e negli allenamenti, è sveglio e impara in fretta e farà sempre meglio".
Provedel tornerà in panchina?
"Sa stare in gruppo, ha qualità e lo ha fatto vedere contro la Fiorentina, a Venezia e oggi. Sappiamo cosa può dare a noi e a Pepo nel farlo crescere. L'altro giorno esasperato da tante domande su Pepo ho fatto una dichiarazione forte ma loro sanno che è quello che ha più possibilità di giocare ma se la giocano. Sono un allenatore onesto e ho tanta fiducia in tutti e tre i portieri, anche in Di Gennaro. Giocherà anche martedfì perchè era nei piani ma siamo aperti a tutti. Pepo ha fatto più partite ma siamo contenti di avere anche Ivan con noi".
Domenico Fabbricini / Twitter: @Dfabbricini
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