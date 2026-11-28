Intervenuto durante l'evento 'La Stampa per Voi' presso il Museo dell'Automobile di Torino, il Commissario straordinario della FIGC Giovanni Malagò parla con un pizzico di amarezza dell'avvicinarsi del 14 dicembre, quando lui e Adriano Galliani si contenderanno la presidenza della Federcalcio.

Malagò, pentito di aver accettato la candidatura la scorsa primavera?

"No, però aveva ragione mio padre: per quanto una persona possa essere capace e preparata, l’esperienza è sempre fondamentale. Forse anche l’esperienza su certi contesti e certe persone aiuta".

Lei si è sempre definito ottimista, ma c’è un altro sentimento in questo momento?

"In cinque mesi ho vissuto una situazione incomprensibile, tutta molto italiana: dalla vicenda del tesseramento al pantouflage (il passaggio vietato da incarichi pubblici a privati, ndr), che l’Anticorruzione ha smontato perché la nomina passa da elezioni. Forse, a mente lucida, avrei dovuto fare altre riflessioni. Ho detto due no ad aprile perché ero sfinito dopo Milano-Cortina, ma alla terza volta ho detto di sì".

E ora si rivota.

"E regaliamo 200 mila euro per le nuove elezioni. Pensavo di correre da solo, visto il 70% di giugno e dopo aver fatto qualcosa di buono. Mi ritrovo, invece, Galliani supportato da quelli che mi hanno candidato ad aprile…".

Ci sono state delle inversioni a U e Galliani dice che la Juve lo sostiene con Inter e Milan. Si va alla conta dei voti?

"Non mi permetto di parlare su nessuna società. Visto chi è stato tirato in ballo, è dire poco che ho delle perplessità".

Ma vi siete parlati prima che si candidasse?

"No, la candidatura me l’ha annunciata Marotta. Poi ho chiamato io Adriano e gli ho detto con franchezza: “Ma veramente? Non ci posso credere”. In quel momento pensavano di avere la candidatura della Serie A, poi sono andati da un’altra parte: la famosa conversione a U».

A questo punto sarebbe difficile proseguire un progetto con chi ha fatto inversione a U oppure si resetta tutto?

"Questa è una domanda che dovete fare a loro. Non ho idea di che idee hanno".