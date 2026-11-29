Le confessioni di Luca Campedelli. L'ex presidente della favola Chievo Verona naufragata nei debiti tributari, parlando ai microfoni del Corriere della Sera, rivela particolari shock su come la fine dell'esperienza alla guida dei clivensi lo abbia segnato nell'anima: "Ho tentato di farla finita e c'ero quasi riuscito, mi hanno salvato. Quando rompi quell'argine non ti fa paura più niente". E oggi? "Non posso fare tanto, mi hanno confiscato tutto. Non ho neanche un conto corrente. Sono aiuto istruttore di scherma".
Campedelli si toglie anche un sassolino dalla scarpa in merito alla questione plusvalenze: "Se noi abbiamo sbagliato, altri hanno sbagliato più di noi. Società grosse per cifre enormi. Noi siamo stati il capro espiatorio. Su quelle maledette plusvalenze non esiste reato, non ci sono parametri per giudicare se un giocatore vale uno, dieci o cento tanto che su questo aspetto sono stato assolto. Parlano di plusvalenze fittizie? Non esiste tecnicamente un valore fittizio. Possono esistere una vendita in nero o una fattura falsa ma un valore fittizio no. Lo dicono le sentenze. La stessa Juve ha dovuto accordarsi perché c’era un problema di false comunicazioni alla Consob, se ho capito bene. Sulle plusvalenze avrebbe potuto esser assolta".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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