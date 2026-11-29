Interventuto ai microfoni di Sky Sport a pochi istanti dal calcio d'inizio della sfida tra Roma e Monza, il direttore sportivo giallorosso Tony D'Amico ha allontanato le voci in merito ad un possibile addio di Mario Hermoso a fine anno. Il difensore spagnolo, infatti, negli scorsi giorni era stato accostato, tra le altre, anche all'Inter come possibile rinforzo a parametro zero: "Di altre squadre non ne so nulla. Parliamo da un po’ con Mario, per noi è importante e penso anche noi per lui. Ci auguriamo di chiudere il prima possibile questo rinnovo".