Il centrocampista dell'Inter Petar Sucic esprime la sua soddisfazione per il successo contro il Genoa anche ai microfoni di Sport Mediaset.

Petar, partita importante e Inter solida. Ci tenevate a ripartire forte in campionato?

"Sì, penso che abbiamo fatto tante buone cose. Quattro gol e tre punti, siamo felici".

Terzo rigore di fila, Calhanoglu deve preoccuparsi quando rientra?

"Ma no, la cosa importante è che la squadra vinca. Se segno sono felice, ma l'importante è aiutare la squadra anche coi rigori. Tre in fila non è facile, sono contento per la fiducia".

Senti di aver fatto il salto di qualità per diventare importante in questa Inter?

"Per me tutti siamo importanti. Abbiamo giocatori con tanta qualità, bisogna andare avanti così. Sono contento quando gioco, così è facile migliorare".

Più facile vincere quando c'è Lautaro?

"Lui è il migliore, ha sempre fame di gol. Ma aiuta sempre la squadra, anche giocando in difesa. Fa tutto, è un leader; quando non gioca manca a tutti".

In Coppa Italia siete campioni in carica e volete andare fino in fondo.

"Sì ma non sarà facile. Col Genoa sarà un'altra partita, dobbiamo dimenticare quanto fatto stasera perché verranno a vincere".

La Lazio vi mette pressione?

"No, guardiamo noi stessi. Proviamo a vincere ogni partita e poi vedremo a fine stagione".