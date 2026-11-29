Una dedica speciale per Marcus Thuram durante Inter-Genoa. L'attaccante francese, dopo uno dei due gol segnati al Meazza, si è esibito in un'esultanza particolare con le dita a formare la lettera L. Il riferimento è a Lucia Caminos, la protagonista femminile di GTA VI, il videogioco che sta appassionando milioni di persone in tutto il mondo. Curiosamente, è la stessa iniziale di Lautaro Marttinez, il partner d'attacco con cui ha realizzato ben 107 reti in campo insieme, da quando i due vestono la maglia dell'Inter.