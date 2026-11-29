Il Frosinone anche ieri ha vinto con ottima sicurezza e Anthony Oyono commenta così il momento dei ciociari a una settimana dalla sfida all'Inter: “Io punto solo sul risultato della squadra, quando la squadra va bene tutto è più facile. Io sono contento di quello che faccio, sia come squadra che personalmente non pensavo andasse così bene. Mi dispiace di non fare più gol o assist, è l’unica cosa che mi piacerebbe. Ci ho provato oggi (ieri, ndr), ho fatto tre o quattro tiri e 10 cross, ma non è arrivato”, ha detto a DAZN.