Il radiocronista della Rai, Francesco Repice, all'International Sport Film Festival a Castellammare di Stabia ha parlato delle difficoltà che si trova ad affrontare l'Inter in questa stagione: “Per l’Inter è un’annata complicata, ma di passaggio, di transizione. Loro sanno di avere una grande squadra, di avere una squadra forte, ma adesso sanno che da loro si pretende sempre il massimo. È un po’ una condanna, sono condannati a vincere. E quando non vinci, perché questo è uno sport e può succedere di non vincere, come l’ultimo Scudetto del Napoli, con la partita di Parma che finisce 0-0, lì con la Lazio prendono rigore all’ultimo minuto, Arnautovic sulla linea di porta si impiccia… può succedere. […] Vivere questo momento qui con un allenatore giovane… (perché sai, se lo vivi con Mourinho…) ma se la vivi con un allenatore giovane, che ora si approccia a questo mondo che fino ad allora era sconosciuto… la fase è questa”.