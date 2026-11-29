Dopo essere stato presente a San Siro in occasione di Inter-Monza della prima giornata di campionato, Leonardo Bove, uno dei sopravvissuti della tragedia di Crans Montana dello scorso Capodanno è tornato sugli spalti del Meazza per assistere alla gara col Genoa. Il giovane tifoso nerazzurro ha incontrato Alessandro Bastoni, al quale ha regalato una copia di "Quando la notte finisce", libro scritto a partire dalle testimonianze di Leonardo, Francesca e Kean, tra i presenti in quella notte terribile.
"Quando la notte finisce" racconta una storia invisibile, quella di un ritorno alla quotidianità dopo essere sopravvissuti all'incidente. Un racconto scritto attraverso le testimonianze dei tre ragazzi. Tre voci diverse, tre modi di ricordare la stessa notte e di affrontarne le conseguenze.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - News
Altre notizie
- 13:24 Pazzini: "Inter da 7,5, ma ringrazi Provedel. Su Barella un rigorino"
- 13:23 LIVE SERIE C - Barletta-Inter U23 0-0: fine primo tempo al Puttilli
- 13:15 Sassuolo-Inter UP&DOWN: giornata super per Ghisoni Fasana, due da rivedere
- 13:09 Torino-Lazio, spunta uno striscione interista nel settore ospiti
- 12:56 Primavera 1, l'Inter batte il Sassuolo a domicilio ed è temporaneamente prima
- 12:55 Thuram, gol con dedica speciale. Il tema? Il videogioco del momento
- 12:40 Preziosi dà i voti: "Moratti un vero gentiluomo, merita un nove"
- 12:26 Torna a San Siro Leonardo Bove: incontro e libro regalato a Bastoni
- 12:11 Frosinone sulle spine per Kvernadze. Alvini: "Speriamo non sia serio"
- 11:57 Calvarese: "Otoa-Barella, dinamica da rigore ma il replay lo depotenzia"
- 11:42 Lautaro in campo e fuori: "Mio padre l'idolo. Se mi mettevano in porta..."
- 11:28 Lautaro lascia aperta una striscia iniziata nel 2018. Come lui solo Mbappé
- 11:13 Il Secolo XIX - Genoa, Otoa non è Ostigard. E Ayroldi non porta fortuna
- 10:59 Bisseck compie 26 anni, l'Inter lo celebra e lui invita tutti alla festa
- 10:45 Sassuolo, Serpini: "Inter la prima della classe, sarà una bella partita"
- 10:30 Sucic a SM: "Non toglierò i rigori a Calhanoglu. Lautaro il leader"
- 10:20 TS - Chivu ha la rosa per arrivare in fondo. Ma su Provedel non convince
- 10:10 Sucic: "Il saltello sul rigore? È il mio segreto... Roma forte, noi di più"
- 10:00 Candreva: "All'Inter fui massacrato per i cross. Ma che gol al Lecce"
- 09:50 CdS - Lautaro e Thuram, la coppia d'assi che trascina l'Inter
- 09:40 Capello: "L'Inter ha fatto un passo avanti. E ha giocato da squadra"
- 09:30 GdS - Inter, in Coppa Italia perché non provare Lavelli dal 1'?
- 09:20 Il CdS rilancia l'idea Hermoso a zero: "L'Inter ci pensò già due anni fa"
- 09:10 GdS - I rigori e non solo: con Sucic la regia nerazzurra è al sicuro
- 09:00 GdS - Bebop & LaThula, il Genoa si squaglia. Piccolo record per Chivu
- 08:50 Moviola GdS - Terna arbitrale insufficiente. Barella rischia il rosso
- 08:40 Pagelle TS - Thuram da otto, Jones solo da sei. Giù Akanji
- 08:30 Moviola CdS - Ayroldi da 6: "Ma chissà cosa dirà Orsato del rigore"
- 08:20 Pagelle CdS - Provedel ripaga la fiducia di Chivu. Barella giganteggia
- 08:10 Pagelle GdS - Thuram in vetta, il voto più basso è il 6 a Bisseck
- 08:00 Quei cinque minuti di follia: uno "sliding door" che vale una vittoria
- 00:09 Genoa, Vasquez in conferenza: "Parate clamorose di Provedel, l'Inter ti fa pagare ogni minimo errore"
- 00:00 Se c'è pioggia di gol, c'è speranza
- 23:59 Chivu in conferenza: "Martedì giocheranno Stankovic e Provedel. Lautaro è il nostro leader"
- 23:50 Inter-Genoa, la moviola: Ayroldi non sempre preciso. Molto generoso il rigore dato ai nerazzurri
- 23:42 De Rossi in conferenza: "L'Inter ha vinto meritatamente, martedì gara diversa"
- 23:40 Chivu a ITV: "Davanti si viaggia forte e chi è dietro insegue"
- 23:38 Chivu a DAZN: "Rigori? Gerarchie chiare. E giocando ogni 3 giorni..."
- 23:36 videoInter-Genoa 4-0, Tramontana: "Determinati e spettacolari, che goduria! Provedel miracoloso"
- 23:34 Chivu a Sky Sport: "Siamo la squadra da battere, nessuno regala nulla"
- 23:25 Sucic a ITV: "I rigori? È un segreto. Felice di aver aiutato la squadra"
- 23:25 De Rossi a DAZN: "Vittoria Inter meritata. Il rigore è poca roba"
- 23:23 Lautaro in conferenza: "Dobbiamo ancora migliorare e togliere gli errori. La 10 argentina? Mi piacerebbe..."
- 23:20 Genoa, De Rossi a Sky: "Non pensiamo alle parate di Provedel. Rigore? Poca roba"
- 23:15 Lautaro a ITV: "Ho lavorato tanto mentre ero fermo per rientrare così"
- 23:10 Lautaro a DAZN: "L'infortunio? Una mia cazz**a. L'obiettivo è..."
- 23:08 Provedel a DAZN: "Io sono qui per parare. Siamo migliorati come squadra"
- 23:05 Lautaro a Sky: "L'Inter più forte? Questo dobbiamo dimostrarlo ogni giorno"
- 23:03 Thuram a DAZN: "Lautaro ci era mancato". Poi scherza sui rigori
- 22:53 Thuram Player of the Match a Sky: "Queste le partite che vogliamo fare"
- 22:53 Provedel a Sky: "Importante vincere dimostrando solidità"
- 22:43 Stavolta il poker vale il piatto: Genoa travolto 4-0, l'Inter risponde alla Lazio
- 22:40 Inter-Genoa, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 22:40 Inter-Genoa, le pagelle: Jones, sprazzi di qualità. Barella brillante
- 22:40 Rivivi il LIVE - In DIRETTA con il POST PARTITA di INTER-GENOA: COMMENTI e ANALISI. COLLEGAMENTO da STADIO
- 22:39 Inter-Genoa, Fischio Finale - "Quando danno gas, possono fare 2-3 gol a tutti": De Rossi aveva previsto (quasi) tutto
- 21:52 Il Meazza si veste a festa: quasi 76 mila spettatori per Inter-Genoa
- 20:25 Genoa, Ellertsson a Sky: "Con l'Inter bella occasione, dovremo essere perfetti"
- 20:25 Akanji a Sky Sport: "Io sto bene, spero di farlo vedere stasera"
- 20:20 De Rossi a DAZN: "Loro hanno la forza di ribaltarla anche se sono in difficoltà"
- 20:16 Genoa, De Rossi a Sky: "Ho sempre perso con l'Inter, non c'è una formula per batterla"
- 20:15 Ellertsson a DAZN: "Oggi gioco più basso. Sono pronto ad aiutare"
- 20:14 Akanji a ITV: "Arriviamo bene, dobbiamo fare il nostro gioco e restare concentrati"
- 20:10 Akanji a DAZN: "Mi adatto in qualsiasi posizione. Ora dobbiamo..."
- 20:09 Chivu a Sky: "Oggi la ThuLa, martedì magari cambio. E Stankovic..."
- 20:07 Chivu a DAZN: "Crescita di Pio straordinaria. Jones? Ci aspettiamo alzi il livello"
- 20:05 Inter-Genoa, Alessandro Bastoni a San Siro per stare vicino alla squadra
- 19:57 Non si arresta la corsa della Lazio, Provstgaard e Isaksen piegano il Torino
- 19:46 Martinez indisponibile: contusione alla coscia, niente Genoa. C'è Provedel
- 19:34 AIC e AIAC a Malagò: "Mai espresso pareri negativi sulla scelta di Mancini"