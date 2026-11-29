Dopo essere stato presente a San Siro in occasione di Inter-Monza della prima giornata di campionato, Leonardo Bove, uno dei sopravvissuti della tragedia di Crans Montana dello scorso Capodanno è tornato sugli spalti del Meazza per assistere alla gara col Genoa. Il giovane tifoso nerazzurro ha incontrato Alessandro Bastoni, al quale ha regalato una copia di "Quando la notte finisce", libro scritto a partire dalle testimonianze di Leonardo, Francesca e Kean, tra i presenti in quella notte terribile.

"Quando la notte finisce" racconta una storia invisibile, quella di un ritorno alla quotidianità dopo essere sopravvissuti all'incidente. Un racconto scritto attraverso le testimonianze dei tre ragazzi. Tre voci diverse, tre modi di ricordare la stessa notte e di affrontarne le conseguenze.