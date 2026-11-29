Martedì ci sarà il bis: dopo il 4-0 di campionato, Inter e Genoa torneranno a incrociare le armi in Coppa Italia nella gara valida per gli ottavi di finale. La Gazzetta dello Sport prevede turnover massiccio da parte di ambedue le squadre e si lancia in due suggierimenti per entrambe: "Al Genoa suggeriamo di metterci più coraggio, di non alzare barricate che non è in grado di presidiare e difendere, di non limitarsi a 10-15 minuti di personalità. Quanto all’Inter, in mancanza di Bonny, Chivu potrebbe approfittarne per testare Matteo Lavelli dall’inizio. Qualora non fosse possibile reperirla sul mercato di gennaio, una quinta punta andrebbe creata in casa, il giovane del vivaio merita una chance. La ThuLa è formidabile, però la stagione lunga e accidentata richiede alternative".

La Rosea aggiunge: "Pio Esposito veniva da un periodo di partite a tempo pieno, aveva bisogno di staccare e chissà sul 3-0 ha dato il cambio a Lautaro, reduce da stiramento. Forse le avanti l’Inter è un po’ corta: quattro punte possono bastare per tre competizioni, anzi quattro, visto che prima di Natale ci sarà anche la finale di Supercoppa italiana contro la Lazio?".