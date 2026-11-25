Sesto nella maxi-classifica della League Phase di Europa League, l'Olympiacos, domani sera avversario del Milan, vuole mettere un altro mattoncino per costruire la sua qualificazione diretta agli ottavi di finale della competizione. Un proposito che Lorenzo Pirola, difensore scuola Inter che milita nel club del Pireo dal 2024, ha espresso pubblicamente durante la conferenza stampa della vigilia: Posso promettere che in ogni gara faremo il nostro meglio per i nostri tifosi - le sue parole -.Sappiamo che domani sarà una partita molto difficile contro una squadra forte, ma vogliamo dimostrare la nostra qualità e conquistare i tre punti davanti al nostro pubblico. Per me sarà una partita più speciale delle altre perché ho passato quattro anni nelle giovanili dell’Inter, dove ho avuto la fortuna di fare diversi derby. Sarà una partita importante, ma comunque vale sempre tre punti".