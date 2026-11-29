Gianpaolo Calvarese, ex arbitro oggi opinionista di Prime Video, analizza così il contestato episodio del rigore assegnato all'Inter per un fallo ai danni di Nicolò Barella: "Troppo poco il contatto tra Otoa e Barella per dare questo rigore. Il contatto tra i piedi effettivamente c'è, ma è davvero leggero. La dinamica potrebbe sembrare da rigore, perché Barella è lanciato verso la porta e cade a seguito del contatto, ma il replay ne depotenzia completamente l’entità. Con l’altissima soglia d’intervento del VAR che stiamo vedendo quest’anno si spiega il mancato richiamo di Meraviglia all'on field review ad Ayroldi. Ma i dubbi restano".

#InterGenoa | Il contatto #Otoa-#Barella c’è, ma è leggero. La dinamica è più da rigore, il replay ne depotenzia l’entità. Con l’altissima soglia d’intervento del VAR di quest’anno, si spiega il mancato richiamo di Meraviglia ad Ayroldi. Ma i dubbi restano https://t.co/JlnjaaBXRv — Gianpaolo Calvarese (@Calvarese_) November 28, 2026