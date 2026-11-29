La Lazio capolista si gode un ottimo Davide Frattesi. Il centrocampista, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato così del momento della squadra: "Le assenze? Nessuno deve essere indispensabile, perché essendo stato all’Inter quando mancava qualcuno si vinceva comunque. Scudetto? Quelle del passato erano tutte squadre che ambivano al titolo, noi facciamo un’altra roba. Facciamo più punti possibili e vediamo dove saremo. Non possiamo fare calcoli”, ha detto in conferenza stampa. Le parole sono state riprese da LaLazioSiamoNoi.