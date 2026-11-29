L’ex centrocampista Giancarlo Marocchi ha espresso il suo parere sulla lotta Scudetto che in questo momento, classifica alla mano, vede coinvolte soprattutto Inter, Lazio e Roma. "In questo momento le tre davanti sono tutte allo stesso livello”; le sue parole a Sky Sport. “La Lazio sta giocando bene, come Inter e Roma. La verità è che ora la squadra di Gattuso deve calare per staccarsi, perché è sul livello delle altre due come gioco e non ha le coppe". La squadra di Gattuso è in vetta con 35 punti, a più 3 sui nerazzurri; i giallorossi, vincendo oggi contro il Monza salirebbero al secondo posto con 33 lunghezze.