Lorenzo Palmisani, portiere del Frosinone, ha parlato a DAZN dopo il rotondo successo contro il Parma: "Se ci aspettavamo una tripletta da Bobcek? Aspettarcelo così no, ma si è sempre allenato forte e si è fatto trovare pronto. Il mister gli ha dato un’opportunità e l’ha sfruttata”. Non poteva mancare un riferimento alla prossima sfida all'Inter: "E’ un avversario tosto, ma ci facciamo trovare pronti come sempre”.