I concetti dell'Inter sembrano ormai chiari. Gigantesco attacco, non immensa difesa. Che pure con il Genoa ha resistito, non è stata perforata, ma ancora una volta ha mostrato qualche segnale di stabilità ballerina nei primi minuti, mascherata solo dall'impressionante incalzare del miglior attacco del campionato. Devastante e puntuale.
Dunque Inter double face? Non ancora. Ma i numeri sono luce, non casualità. Trentasei sono le marcature nerazzurre come quelle della Roma, oggi attesa dallo scoglio Monza. Sei più della Lazio capolista ed otto più del Milan, impegnato lunedi a Cagliari. Indicatori importanti, solide fondamenta di sorrisi ed ottimismo. Che fanno un po' a pugni, si diceva, con il trend del reparto difensivo. Sono diciassette le reti prese dai ragazzi di Cristian Chivu, rispettivamente sette sei e tre in più degli uomini di Gattuso, Gasperini ed Amorim. Non va troppo bene. La questione va ancora attenzionata. Quel qualcosa là dietro che non funziona al meglio si vede, si sente. L'harakiri di Bergamo non è ancora stato sconfessato dalla clean sheet con Stoccarda e Genoa: l'attuale area di criticità difensiva permane.
Va da sé che il tecnico rumeno, al settimo cielo per la scoppola al Grifone di De Rossi dei (quasi) miracoli, abbia un discreto lavoro davanti a sé per portare la stessa incredibile efficienza di un attacco stellare anche negli ultimi venti metri, quelli a ridosso di Provedel e Martinez. Intanto ci ha pensato, ci pensa sempre l'attacco a raddrizzare ogni cosa. A trasformare in misurata e non eccessiva preoccupazione le performance dorate delle due romane. Che siano Lautaro, Thuram o Pio Esposito, la Nerazzurra segna a valanga. Ogni pallone che giunge negli ultimi metri sembra preludio di una capitalizzazione. I numeri offensivi sembrerebbero persino destinati ad incrementarsi, per il ritorno di capitan Lautaro, per la crescita di Pio che va spedita come un treno.
La contraerea del Biscione produce divertendo e divertendosi. Con risultati empirici e valori che scavallano ogni sorriso di circostanza. Torna protagonista e titolare anche Andy Diouf, la cui voglia di spaccare il mondo sembra più visibile ed efficace di quella ad oggi più contenuta e scontata di Djed Spence. Insomma l'orchestra interista suona bene. Talvolta improvvisando, talvolta a memoria.
Al netto, quindi, delle stecche di stagione del comparto difensivo, che da un po' di tempo sembra soffrire di qualche complesso di insicurezza. Di gruppo e forse individuale. Con il Genoa mancava Bastoni, ma a questo punto, non da oggi, manca forse uno come Acerbi: forte di testa, asfissiante sull'uomo. Gente come lui non si trova dietro l'angolo, ma nella circostanza la coppia Akanji-Bisseck è parsa indecisa, troppo sovrastabile. Anche se il Grifone ha tirato i remi in barca dopo la prima rete interista.
Domandona del giorno. Cosa sarebbe la corazzata di Chivu se diventasse eccellente o anche solo (più) affidabile anche in difesa? Lo scopriremo vivendo. Intanto i fans si godano la spettacolare produttività dei loro prodi. Per vincere serve fare una rete in più. Allora in alto i vostri cuori: finché c'è gol, c'è speranza.
Giulio Peroni / Twitter: @peroni_giulio
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