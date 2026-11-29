Il presidente della federazione tennistica, Angelo Binaghi, nel corso della conferenza stampa odierna ha tracciato un bilancio sullo stato di salute del movimento, soffermandosi anche sulla tv in chiaro: “Confidiamo di tenere i diritti della Coppa Davis in chiaro il più a lungo possibile. Siamo disponibili a condividerli con le più grandi emittenti italiane, Rai e Mediaset, ma solo se le partite vengono trasmesse sulla rete ammiraglia. Riteniamo che Cobolli e Musetti abbiano pari dignità rispetto a Pio Esposito, Scamacca e agli altri calciatori per i quali facciamo il tifo ogni volta che giocano”.