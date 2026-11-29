Dagli studi di Sport Mediaset, Giampaolo Pazzini dà all'Inter un 7,5 per la partita contro il Genoa esaltandone in particolare l'approccio: "Sì, è partita molto forte e ha dato subito l'impronta della partita che voleva fare. Certo, deve anche ringraziare Ivan Provedel per le due parate determinanti su Milutin Osmajic. Poi, una volta sbloccata, sono venuti fuori i valori dell'Inter che ha fatto una grande partita".

Torna a trascinare la coppia Lautaro Martinez-Marcus Thuram, che si sta imponendo nella storia del club nerazzurro: "Mamma mia... Sono una coppia fantastica, caratterialmente molto diversi ma che si trovano a meraviglia in campo. Rispetto a Vieri-Ronaldo e Milito-Eto'o sono indietro perché la prima aveva potenzialità che nessuno aveva, l'altra ha vinto. Ma è davanti a Lukaku-Lautaro. In quanto ai due portieri, per Cristian Chivu è una fortuna poter contare su due giocatori di qualità". Chiosa sul rigore del 3-0: "Per quello che ci hanno fatto vedere quest'anno, è un rigorino".