Dopo il pareggio per 0-0 tra Barletta e Inter U23, il tecnico dei pugliesi Massimo Paci ha presenziato in conferenza stampa postpartita per commentare l'incontro: "È un ottimo punto per noi perché smuove un po' la classifica. Le due occasioni per loro sono derivate da una serie di nostri errori di coraggio nel voler costruire l'azione. Abbiamo avuto una serie di occasioni dove potevamo sfruttare la superiorità numerica davanti. Eravamo al cospetto di una squadra reduce da un 3-0 subìto e che di solito tira tante volte e fa tanti gol. Considerando tutto, è un ottimo punto per noi. Nel primo tempo loro ci hanno messo tanta pressione addosso e quindi non riuscivamo sempre a uscire puliti e abbiamo concesso loro di rimettersi a posto quando avevamo noi il pallone. Nel secondo tempo siamo riusciti a sporcare un po' di più le loro azioni. Quando hanno preso un po' di campo ho deciso di ridisegnare la squadra in maniera un po' più difensiva. Negli occhi dei nostri avversari ho visto la volontà di affrontare a viso aperto questa partita perché erano feriti dalla sconfitta contro l'Audace Cerignola".