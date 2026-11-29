Pesante battuta d'arresto per la Juventus, travolta per 3-0 dal Como al Sinigaglia. A condizionare inevitabilmente l'incontro è l'espulsione di Kolo Muani dopo appena cinque minuti di gioco. La formazione di Cesc Fabregas sfrutta la superiorità numerica e conquista i tre punti grazie alla rete di Nico Paz e alla doppietta di Douvikas.
Juventus subito in dieci: rosso diretto a Kolo Muani
L'episodio che cambia la partita arriva al 5': Kolo Muani reagisce a una trattenuta di Valle con uno schiaffo al volto dell'avversario, rimediando un cartellino rosso diretto. Spalletti è costretto a ridisegnare la squadra, passando al 4-4-1 con Woltemade unico riferimento offensivo. Nonostante l'inferiorità numerica, proprio l'attaccante tedesco ha una grande occasione per portare in vantaggio i bianconeri, ma il suo tentativo di pallonetto termina fuori.
Nico Paz sblocca il risultato, Douvikas firma il tris
Dopo aver perso per infortunio Milla e Valle, il Como trova il vantaggio nel recupero del primo tempo. Nico Paz sorprende Vicario direttamente su calcio di punizione: decisiva la tecnologia sulla linea di porta per certificare la rete. Al 63' Douvikas firma il raddoppio, approfittando di una conclusione ribattuta di Ricci. La Juventus fatica a reagire e all'80' arriva anche il definitivo 3-0: splendida giocata di Nico Paz, che serve Douvikas, bravo a battere Vicario con una conclusione al volo dal limite dell'area. Grande soddisfazione per il Como di Fabregas, mentre la Juventus di Spalletti manca ancora una volta l'appuntamento con la continuità, pagando a caro prezzo l'ingenuità iniziale di Kolo Muani.
Autore: Ludovica Ferrante
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