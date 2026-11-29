Johan Vasquez si presenta in sala stampa a San Siro per parlare della sconfitta contro l'Inter: "Questa sconfitta non cambia niente, siamo consapevoli che contro di loro non puoi crollare mentalmente perché ti fanno pagare il minimo errore e ci sta. Dobbiamo essere più intelligenti, non avere paura di sbagliare ed essere pronti quando c'è lo sbaglio o il compagni è in difficoltà. Non è stato facile dopo aver chiuso il primo tempo 3-0, nel secondo tempo siamo stati più maturi ma siamo orgogliosi di questa squadra che nel secondo tempo ha continuato a lottare fino all'ultimo ma deve lasciare una lezione importante".

Martedì stesso campo stesso avversario, potrete rifarvi.

"E' strano ma è parte della vita e del calcio, il bello di questo sport è che hai questi momenti. Sono due tornei diversi ma dobbiamo provarci ad andare più in alto possibile ma con la testa giusta".

Cosa deve fare il Genoa di diverso martedì rispetto a oggi?

"Oggi è stato un primo tempo un po' bugiardo, Provedel ha fatto due parate clamorose, se avessimo fatto gol cambiava la partita. Complimenti a loro, a lui, dovremo mettere la testa nei dettagli meglio, abbiamo avuto le nostre occasioni ma la mentalità deve cambiare, sentire il pericolo, ci basta un errore che te lo fanno pagare e non ti perdonano. Se vogliamo avere ambizioni dobbiamo essere più intelligenti".

Quando giochi contro attaccanti così forti l'assenza di uno come Ostigard diventa ancora più importante.

"Lo abbiamo sentito, sta migliorando, speriamo di averlo presto con noi. L'importante è questo, la salute è la cosa più importante. Abbiamo fiducia in tutta la squadra, oggi faccio i complimenti a tutta la difesa, non è stato facile per noi".