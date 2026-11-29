Segnare almeno cinque gol in una stagione può sembrare un traguardo alla portata di tanti attaccanti. Farlo per nove stagioni consecutive, però, è un'altra storia che forse solo uno come Lautaro Martinez è in grado di scrivere. Il Toro è riuscito nuovamente a raggiungere questo traguardo, a prima vista banale considerando anche di quale calibro di giocatore stiamo parlando; con la rete segnata contro il Genoa, il capitano nerazzurro ha potuto proseguire in una striscia aperta nel suo primo anno in Italia, il 2018-2019, e mai più interrotta.

A rendere ulteriore lustro a questo dato arriva anche la statistica riportata da Opta: l'unico altro giocatore ad aver mantenuto lo stesso rendimento è la stella del Real Madrid Kylian Mbappé. Un confronto che dice molto sulla continuità dell'attaccante di Bahia Blanca, diventato ormai la colonna della squadra nerazzurra.