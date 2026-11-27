Il Real Madrid comanda la Champions League. La formazione di José Mourinho è prima a punteggio pieno, unica squadra col percorso immacolato nella League Phase, ma il tecnico portoghese non vuole sentire ancora parlare di vittoria finale. "È ancora troppo presto per parlare di Champions League; non sappiamo in che condizioni saremo tutti quando arriveranno le fasi a eliminazione diretta. Non vorrei dover giocare gli spareggi: abbiamo già così tante partite... Poi c’è la Supercoppa – due gare, in linea di massima – e anche la Coppa del Re. Ci siamo quasi: con altri tre o quattro punti avremo la qualificazione in tasca. In Champions League tutto si gioca sui piccoli dettagli. Guardate il Bayern, che ha perso Harry Kane, o il PSG... Può capitare di arrivare alle partite decisive senza giocatori chiave".

Lo Special One, che ha parlato alla vigilia del match di campionato contro l'Alaves, coglie l'occasione per scagliare una bordata al supercomputer dei pronostici di Opta che dà alle Merengues solo il 10,19% di probabilità di vittoria finale della competizione: "C’è chi dice che siamo tra i favoriti, e poi c’è quel supercomputer basato sull’intelligenza artificiale, che è una totale stron...a".