Il sabato di Serie A ha divertito Fabio Capello. Che alla Gazzetta dello Sport esprime il suo gradimento per quanto visto ieri: "Lì davanti si corre e, finalmente, il nostro calcio si sta europeizzando. Il sabato di Serie A ci ha regalato tre partite divertenti partendo dal Frosinone, passando da Torino-Lazio e arrivando fino alla grande vittoria dell’Inter. La cosa più bella che ho visto in queste partite è che non si è giocato a perdere tempo: per fortuna si sta giocando a calcio, con la palla in avanti, pressando e correndo". A proposito di Inter-Genoa, l'ex CT dell'Inghilterra sottolinea: "Merita un riconoscimento il portiere Ivan Provedel, perché all’inizio ha mantenuto lo 0-0. L’Inter ha fatto valere la propria capacità di gioco, la propria qualità e soprattutto – quanto vale… – ha giocato veramente da squadra. Il Genoa pressava molto e correva molto: è stata una partita vera, sempre, per tutto il tempo. Se ai nerazzurri fosse mancata la concentrazione sarebbe potuto succedere veramente di tutto. È proprio per questo motivo che l’Inter ha fatto un passo in avanti: un’ottima condizione di squadra senza le amnesie che avevamo visto nelle ultime partite, anche se in due occasioni – sempre su cross – i difensori hanno perso l’uomo".

Capello però rimarca i lati positivi: "Però ho visto una squadra che ha dato tutto, pur rinunciando ad Hakan Calhanoglu: Petar Sucic ha fatto molto bene. Chi mi ha impressionato, in particolare, è stato Nicolò Barella. E poi Lautaro, ha dimostrato di essere il capitano, pur non essendo ancora in grande condizione. Ha attaccato e pure corso indietro ad aiutare i compagni. La partita poteva essere difficile, ma la squadra ha giocato con qualità, ha dimostrato voglia di aiutarsi, di sacrificarsi, di muoversi per soccorrere i compagni quando c’era da recuperare. E questo è proprio un segno che è tornata l’Inter. A livello offensivo si era già visto contro l’Atalanta con i quattro gol segnati, però l’Inter di ieri non si è addormentata, c’è stata una maggiore attenzione da parte di tutti".