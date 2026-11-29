Frosinone in ansia per il proprio attaccante Giorgi Kvernadze: l’esterno georgiano ha accusato un problema fisico nel corso della sfida contro il Parma, vinta sabato 28 novembre per 3-0 allo Stirpe, ed è stato costretto a lasciare il campo al 74′, sostituito da Alessio Zerbin. Problema che ha causato apprensione tra i gialloazzurri, che già hanno perso per un periodo di tempo lungo Antonio Raimondo e ora rischiano di non avere a disposizione un altro terminale offensivo importante per la partita con l'Inter.

A fine partita, il tecnico dei ciociari Massimiliano Alvini ha confermato le preoccupazioni: "Su Kvernadze non posso esprimermi, dobbiamo aspettare domani o lunedì. Lo volevo togliere, ma mi ha rassicurato che stesse bene. Abbiamo qualche timore, speriamo non sia una cosa seria".