L'Inter viaggia a suon di poker. Sono due consecutivi in Serie A, seppur a Bergamo non sia arrivata la vittoria, ma un pareggio a dir poco rocambolesco. Una statistica interessante viene riferita da OptaPaolo: negli ultimi 70 anni, cioè dal 1956, solo in un anno solare l'Inter ha segnato almeno 4 gol per più partite rispetto alle 8 contate finora nel 2026 in Serie A: 10 nel 2024 - 8 anche nel 2021. Un momento dunque spettacolare in fase offensiva quello della formazione di Chivu, che deve però migliorare nei gol subiti in campionato.