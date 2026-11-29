Luca Toni, ex attaccante, ha parlato della lotta Scudetto in Serie A spendendo parole importanti per l'ex compagno di Nazionale Gennaro Gattuso: "Sono contento per Rino, perché viene da una brutta esperienza con la Nazionale - ha esordito -, con la quale purtroppo non era riuscito ad andare al Mondiale. È arrivato in un ambiente difficile, dove c'erano dei problemi. Ma lui è molto bravo, quando ci sono delle difficoltà, a fare gruppo e sta facendo qualcosa di eccezionale. Sono contento anche di vedere la Lazio giocare davanti ai propri tifosi, perché penso che gli stadi vuoti siano una delle cose più brutte che possano succedere nel nostro calcio. Se può vincere lo Scudetto? Sarebbe qualcosa di straordinario. È chiaro che sulla carta no, però nel calcio non si sa mai. Il Leicester ha vinto il campionato in Inghilterra, quindi perché non potrebbe cercare di vincerlo la Lazio? Adesso è ancora presto. Secondo me i conti si faranno verso marzo, per vedere chi sarà ancora davanti”.

Sulla Roma di Malen: "Sta facendo qualcosa di straordinario. C'è fiducia ed è una squadra secondo me perfetta per lui. Ci sono giocatori molto bravi nel palleggio, come Dybala. Lui ha una qualità incredibile, quella di stoppare il pallone già preparandosi a dribblare o a calciare in porta. Con il primo controllo riesce subito a mettersi nelle condizioni di tirare. È molto bravo e sta facendo bene. La Roma è una squadra che va a mille. L'ho vista da vicino anche contro il PSG, contro una delle più forti del mondo. È vero che il Paris Saint-Germain aveva degli infortunati, ma ha rischiato anche di vincere e ha fatto una partita bellissima”.