Bobo Vieri incorona nuovamente Pio Esposito. Intervistato da Sky Sport, l'ex attaccante nerazzurro incensa il giovane bomber di Cristian Chivu: "Sta facendo molto bene. Lo paragono a Luca Toni. Tra un po' di anni batterà il record di Gigi Riva come miglior marcatore della Nazionale. È bravo, ha voglia di migliorarsi e gioca con grandissimi giocatori. È una cosa molto positiva questa". A proposito di Italia, Vieri ha commentato l'inizio del nuovo corso targato Mancini: "Dopo la prima partita contro il Belgio ho detto: 'Mamma mia'. Poi le tre partite contro Turchia e Francia sono state importanti, prima della sconfitta contro il Belgio che è una grande squadra. Sarà difficile battere l'Italia, non è facile come lo era prima. Roberto Mancini dà tanta tranquillità e dà tempo ai giovani, è sempre stato bravo in questo. È stata una grande scelta. L'Italia la vedo molto carica".

Vieri ha commentato anche il grande campionato della Lazio di Gennaro Gattuso, in vetta alla classifica: "Sta facendo un campionato incredibile, aveva bisogno di serenità. Dà carica, parla sempre del gruppo. Poi hanno una partita alla settimana. Sono usciti subito dalla Coppa Italia contro il Mantova, si preparano e non hanno niente da perdere". Ma per lo Scudetto la previsione è un'altra: "Io dico Inter. Ma può succedere di tutto". Infine, ha lanciato un'altra previsione su un attaccante, questa volta su Donyell Malen: "Va sempre dietro la difesa, Gian Piero Gasperini ha scelto bene. Può arrivare a 25-30 gol in campionato, ma Lautaro Martinez resta il più completo".