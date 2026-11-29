Il giochino social dei colleghi di SportMediaset è chiaro: chi fa più gol tra Andry Shevchenko e i calciatori menzionati dalla giornalista che intervista l'ex attaccante ucraino? Vengono nominati una serie di attaccanti top della A, tra cui Lautaro Martinez, Thuram, Pio Esposito, Varela, Malen, Raphinha, Yamal. L'ex Milan si sceglie anche rispetto ai gol di Haaland. E si mette alla pari con Mbappé. Harry Kane? "Per la stagione che ha fatto è difficile da battere", ha detto Sheva.