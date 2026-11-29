Gianluigi Buffon, ex portiere della Juventus e della Nazionale si è raccontato ieri a San Patrignano, ospite dell’Evolution Forum Day dedicato alla formazione e alla crescita personale. Dove ha raccontato diversi aneddoti della sua carriera, come la decisione di rimanere alla Juventus nonostante la retrocessione in Serie B decretata dalle sentenze di Calciopoli: "Fu un'opportunità da cogliere per dimostrare che noi calciatori, quando indossiamo una maglia, non siamo solo mercenari. Avevo 28 anni e decisi di rimanere alla Juve. Oggi dico che la vita non ti lascia mai indietro e ti ripaga sempre; infatti, nel decennio successivo vincemmo 9 scudetti consecutivi".

Sull’Italia di oggi, fuori dai Mondiali per tre edizioni di fila, Buffion lancia l’allarme: “C’è un rischio concreto: accettare che questa sia la nuova normalità. Prima eravamo abituati a vincere, ora il timore è che sia una condizione normale perdere, non qualificarsi. Speriamo che non succeda”.