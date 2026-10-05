Segnali positivi quelli raccolti da Raffaele Palladino ieri nel test contro l'Ascoli relativamente a Matteo Darmian. Il difensore ex Inter, infatti, secondo il Corriere dello Sport-Stadio ha ben figurato malgrado i rossoblu siano usciti sconfitti per 3-1 dalla partitella con i marchigiani. Pertanto, tra oggi e domani arriverà la fatidica firma sul contratto che legherà Darmian al Bologna: il giocatore potrà essere già disponibile alla ripresa del campionato, quando i felsinei saranno impegnati nella trasferta di Lecce. 

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Lun 05 ottobre 2026 alle 13:45 / Fonte: 1000cuorirossoblu
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.