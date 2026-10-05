Segnali positivi quelli raccolti da Raffaele Palladino ieri nel test contro l'Ascoli relativamente a Matteo Darmian. Il difensore ex Inter, infatti, secondo il Corriere dello Sport-Stadio ha ben figurato malgrado i rossoblu siano usciti sconfitti per 3-1 dalla partitella con i marchigiani. Pertanto, tra oggi e domani arriverà la fatidica firma sul contratto che legherà Darmian al Bologna: il giocatore potrà essere già disponibile alla ripresa del campionato, quando i felsinei saranno impegnati nella trasferta di Lecce.