La conferenza stampa della vigilia della gara di Venezia, per il tecnico della Juventus Luciano Spalletti, è contraddistinta anche dalla replica alle dichiarazioni di Antonio Conte a proposito della sua volontà di tornare alla guida del club bianconero. La risposta del tecnico di Certaldo è filosofica quanto basta: "Trovo normale che un allenatore senza squadra speri di sedersi su una panchina importante come lo sono quella della Nazionale, del Milan, del Manchester United, della Juventus…non vedo dove stia il clamore. Se avrei fatto le stesse dichiarazioni? Io quando non allenavo sono andato a guardare gli altri colleghi per imparare nuove cose e sono andato a studiare e cercare soluzioni per la squadra successiva. L'ho fatto con totale rispetto per il mio presente e il futuro aspettando il momento giusto per rientrare".